كرة الطاولة: المجمع الإسلامي يعود للانتصارات ويلاقي ملاحقه خان يونس

غزة / سما /

استعاد فريق كرة الطاولة بنادي المجمع الإسلامي خارطة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة والأولى الأسبوع الماضي، وحقق فوزاً ثميناً على منافسه ومضيفه شباب كندا، بنتيجة 3-صفر، في الجولة الثامنة من جولات الإياب للدوري العام الممتاز للعبة- جوال.

وكان المجمع خسر أمام شباب البريج، ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 37 نقطة، محققاً 56 شوطاً مقابل خسارة خمسة أشواط، فيما بقي الخاسر في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وبقي شباب خان يونس بمركز الوصافة برصيد 36 نقطة، بفوزه على شباب البريج 3-1، محرزاً 53 شوطاً مقابل خسارة 21 شوطاً، فيما بقي الخاسر سابعاً بـ28 نقطة. وفي لقاء ثالث فاز خدمات البريج على جاره خدمات المغازي 3-صفر، ليحل رابعاً بـ33 نقطة، وخلفه الخاسر خامساً بـ29 نقطة. وفاز غزة الرياضي على خدمات خان يونس 3-صفر، ليحل ثامناً بـ27 نقطة، وبقي الخاسر في المركز الـ11 قبل الأخير بـ21 نقطة.

وفي لقاء مثير، حقق اليرموك فوزه الأول على حساب الاقصى 3-2، ليبقى الفائز أخيراً في المركز الـ12 نقطة بـ19 نقطة، والاقصى عاشراً بـ22 نقطة.

وفي اللقاء الأخير، فاز فلسطين على الصداقة 3-1، ورفع الفائز رصيده في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وبقي الخاسر تاسعاً برصيد 26 نقطة. وتشهد مباريات الأسبوع المقبل، مواجهة حاسمة بين المتصدر المجمع الإسلامي وملاحقه شباب خان يونس، في صالة المجمع الاسلامي، ويستضيف المغازي شباب كندا، وفلسطين شباب البريج، وخدمات البريج اليرموك ويحل الصداقة ضيفا على خدمات خان يونس، وغزة الرياضي على الاقصى.