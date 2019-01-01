أكاديمية النجوم تتوج بكأس كرة السلة للفتيات على حساب الرياضي

غزة / سما /

توج فريق أكاديمية النجوم بكأس بطولة كرة السلة للفتيات بفوزه على نظيره غزة الرياضي بنتيجة 28-20، في المباراة النهائية على صالة غزة الرياضي ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتنفيذ اللجنة الأولمبية وإشراف اتحاد السلة بدعم حكومة اليابان للعام الثالث، بحضور الجهات المشرفة والشخصيات الرياضية.

وفي حفل التتويج، قال د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس الأولمبية إن البطولة سجلت نجاحاً مميزا من خلال نشر وتعريف المؤسسات بالمشروع، والتي جسدت اصرار الفتيات على تحدي الصعوبات لإظهار مواهبهن وقدراتهن أسوة بالشباب الرياضي. وشكر كل من ساهم في إنجاحه.

وقدم الحضور كأس البطولة لصاحب المركز الأول والجوائز والميداليات للوصيف والفرق المشاركة، ودرعاً تقديرياً للسيدة تشيتوسي ممثلة اليايان.