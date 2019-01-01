  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أكاديمية النجوم تتوج بكأس كرة السلة للفتيات على حساب الرياضي

السبت 20 يوليو 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمية النجوم تتوج بكأس كرة السلة للفتيات على حساب الرياضي


غزة / سما /

توج فريق أكاديمية النجوم بكأس بطولة كرة السلة للفتيات بفوزه على نظيره غزة الرياضي بنتيجة 28-20، في المباراة النهائية على صالة غزة الرياضي ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتنفيذ اللجنة الأولمبية وإشراف اتحاد السلة بدعم حكومة اليابان للعام الثالث، بحضور الجهات المشرفة والشخصيات الرياضية.

وفي حفل التتويج، قال د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس الأولمبية إن البطولة سجلت نجاحاً مميزا من خلال نشر وتعريف المؤسسات بالمشروع، والتي جسدت اصرار الفتيات على تحدي الصعوبات لإظهار مواهبهن وقدراتهن أسوة بالشباب الرياضي. وشكر كل من ساهم في إنجاحه.

وقدم الحضور كأس البطولة لصاحب المركز الأول والجوائز والميداليات للوصيف والفرق المشاركة، ودرعاً تقديرياً للسيدة تشيتوسي ممثلة اليايان.

#أكاديمية النجوم

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الأخبار الرئيسية

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى