كتائب القسام تعلن انطلاق "طلائع التحرير" وتكشف عن أعداد المسجلين

غزة / سما /

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، عن انطلاق مخيمات طلائع التحرير في قطاع غزة لعام 2019.

وقالت الكتائب في مؤتمر صحفي، إن عشرات الآلاف سجلوا في المخيمات وفاقت الأعداد كل التوقعات وألقت على عاتقها مسؤولية كبيرة.

وأكد القسام أن الهدف من طلائع التحرير زرع روح التحدي وتعزيز ثقافة المقاومة والثقة بالقدرة على انتاج نموذج البطولة وإعطاء الشباب والفتية في بناء واستخدام القوة الجسدية والتدرب على السلاح.

وأضافت أن مشروع طلائع التحرير والإقبال الكبير عليه عبر سنوات طوال هو ربط عملي من الشعب الفلسطيني في وجه كل المراهنين على تصفية قضيته أو نزعه من وطنه.

وتابع المتحدث في المؤتمر الصحفي" نهدف في مخيمات طلائع التحرير لتوعية الجيل الواعد لأننا ندرك أن الصراع على الجيل هو صراع محتدم".