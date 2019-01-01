  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام تعلن انطلاق "طلائع التحرير" وتكشف عن أعداد المسجلين

السبت 20 يوليو 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تعلن انطلاق "طلائع التحرير" وتكشف عن أعداد المسجلين


غزة / سما /

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، عن انطلاق مخيمات طلائع التحرير في قطاع غزة لعام 2019.

وقالت الكتائب في مؤتمر صحفي، إن عشرات الآلاف سجلوا في المخيمات وفاقت الأعداد كل التوقعات وألقت على عاتقها مسؤولية كبيرة.

وأكد القسام أن الهدف من طلائع التحرير زرع روح التحدي وتعزيز ثقافة المقاومة والثقة بالقدرة على انتاج نموذج البطولة وإعطاء الشباب والفتية في بناء واستخدام القوة الجسدية والتدرب على السلاح.

وأضافت أن مشروع طلائع التحرير والإقبال الكبير عليه عبر سنوات طوال هو ربط عملي من الشعب الفلسطيني في وجه كل المراهنين على تصفية قضيته أو نزعه من وطنه.

وتابع المتحدث في المؤتمر الصحفي" نهدف في مخيمات طلائع التحرير لتوعية الجيل الواعد لأننا ندرك أن الصراع على الجيل هو صراع محتدم".

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الأخبار الرئيسية

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى