  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اتحاد المقاولين بغزة: "نحن على وشك الانهيار التام"

السبت 20 يوليو 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين بغزة: "نحن على وشك الانهيار التام"


غزة / سما /

أعلن الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينين بغزة أنه لم يعد قادرا على العمل في ظل عدم تسديد الارجاع الضريبي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار .
وقال الاتحاد في بيان له "وفي ظل تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة (GRM) بمن يعمل ولا يعمل .. حتى أصبح اليوم أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة".
وقال أسامة كحيل رئيس الاتحاد "إن مقاولي غزة وصلوا لحافة الإفلاس وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام .. لم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصبر والصمود".
وأكد خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن الارجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول ما يجعل استمرار العمل مستحيل.
وأوضح أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.
وقال "ان آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل .. ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع".
وأشار الى أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وناشد كحيل الرئيس محمود عباس اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر.
كما ناشد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بالقيام بخطوة مماثلة لما قام به نظيره دولة رئيس الوزراء الأسبق/ د. سلام فياض والذي وفر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتسديد قيمة الارجاع لمقاولي غزة.
وطالب جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء الغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم.
كما طالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.
وأضاف :"إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة .. وكافة الأعضاء في الهيئة العامة .. مجتمعين على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على مقاولينا والذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل".

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الأخبار الرئيسية

هنية يكشف عن زيارة الى ايران ويتحدث عن العلاقة مع سوريا وقدرات المقاومة

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

"نتنياهو" يحطم الرقم القياسي ويصبح صاحب أطول مدة حكم في "إسرائيل"