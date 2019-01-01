جوجل تعلن عن تحديث جديد يثير غضب الناشرين

وكالات / سما /

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لمنع مواقع الويب من تحديد ما إذا كنت تتصفح باستخدام وضع التصفح المتخفى، وسيجرى هذا التغيير ابتداء من يوم 30 يوليو بإصدار Chrome 76.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قالت جوجل فى بيان: "يرغب البعض فى حماية خصوصيتهم على الأجهزة المشتركة أو المقترضة، أو لاستبعاد أنشطة معينة من تاريخ التصفح الخاص بهم، ونريدك أن تكون قادرًا على الوصول إلى الويب بشكل خاص، مع التأكيد على أن اختيارك للقيام بذلك خاص أيضًا".

وسيكون الناشرين من بين الأطراف الأكثر تأثرًا، إذ لن يتمكنوا بعد الآن من منع المستخدمين من استخدام الوضع الخفى لتجاوز المحتوى المدفوع.

تقدم العديد من مواقع الأخبار والمحتوى عددًا معينًا من المقالات المجانية للمستخدمين قبل أن يصبح الوصول مدفوعًا فقط، ويمكن للمستخدمين فى بعض الأحيان التلاعب بهذا العدد عن طريق تشغيل وضع التصفح المتخفى وخداع واجهة برمجة تطبيقات الموقع.

وقالت جوجل إن هذه المواقع يجب أن تأخذ فى الاعتبار عددًا من الطرق المختلفة لتجنب استغلال المستخدمين لهذه الخدعة، بما فى ذلك وضع برنامج دفع ثابت أو مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول قبل عرض أى محتوى.

من غير المحتمل أن يتم الترحيب بأى من هذه الخيارات بين الناشرين، الذين لم يصلوا إلى الحد الأدنى من إنشاء برامج الدفع الثابت فى محاولة لإغراء المستخدمين غير الراغبين فى الدفع مقابل محتواهم.