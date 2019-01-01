  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

جوجل تعلن عن تحديث جديد يثير غضب الناشرين

السبت 20 يوليو 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تعلن عن تحديث جديد يثير غضب الناشرين


وكالات / سما /

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لمنع مواقع الويب من تحديد ما إذا كنت تتصفح باستخدام وضع التصفح المتخفى، وسيجرى هذا التغيير ابتداء من يوم 30 يوليو بإصدار Chrome 76.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قالت جوجل فى بيان: "يرغب البعض فى حماية خصوصيتهم على الأجهزة المشتركة أو المقترضة، أو لاستبعاد أنشطة معينة من تاريخ التصفح الخاص بهم، ونريدك أن تكون قادرًا على الوصول إلى الويب بشكل خاص، مع التأكيد على أن اختيارك للقيام بذلك خاص أيضًا".

وسيكون الناشرين من بين الأطراف الأكثر تأثرًا، إذ لن يتمكنوا بعد الآن من منع المستخدمين من استخدام الوضع الخفى لتجاوز المحتوى المدفوع.

تقدم العديد من مواقع الأخبار والمحتوى عددًا معينًا من المقالات المجانية للمستخدمين قبل أن يصبح الوصول مدفوعًا فقط، ويمكن للمستخدمين فى بعض الأحيان التلاعب بهذا العدد عن طريق تشغيل وضع التصفح المتخفى وخداع واجهة برمجة تطبيقات الموقع.

وقالت جوجل إن هذه المواقع يجب أن تأخذ فى الاعتبار عددًا من الطرق المختلفة لتجنب استغلال المستخدمين لهذه الخدعة، بما فى ذلك وضع برنامج دفع ثابت أو مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول قبل عرض أى محتوى.

من غير المحتمل أن يتم الترحيب بأى من هذه الخيارات بين الناشرين، الذين لم يصلوا إلى الحد الأدنى من إنشاء برامج الدفع الثابت فى محاولة لإغراء المستخدمين غير الراغبين فى الدفع مقابل محتواهم.

#جوجل

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الـ "أف بي آي" تكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

الأخبار الرئيسية

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

"نتنياهو" يحطم الرقم القياسي ويصبح صاحب أطول مدة حكم في "إسرائيل"

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!