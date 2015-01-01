  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

جارتنر: شحنات الهواتف تواجه أسوأ انخفاض لها على الإطلاق

السبت 20 يوليو 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جارتنر: شحنات الهواتف تواجه أسوأ انخفاض لها على الإطلاق


وكالات / سما /

تشير تقديرات شركة أبحاث السوق جارتنر (Gartner) إلى أن الشحنات العالمية للهواتف الذكية ستنخفض هذا العام بنسبة 68 مليون وحدة، أو 3.8 في المئة، مقارنة بالعام السابق، مما يشكل أسوأ انخفاض حتى الآن للهواتف الذكية.

ووفقًا للشركة، فإن إجمالي شحنات الأجهزة على مستوى العالم – أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة – ستصل هذا العام إلى 2.2 مليار وحدة، بانخفاض قدره 3.3 في المئة على أساس سنوي، أو 74 مليون وحدة.

ويعزو التقرير الطلب المنخفض إلى المستهلكين الذين يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول ورغبتهم في إحداث تغييرات جذرية في التجربة.

وقالت جارتنر: إن سوق الهواتف المحمولة الحالي الذي يبلغ 1.7 مليار شحنة يقل بنحو 10 في المئة عن رقم 1.9 مليار شحنة التي تم الوصول إليها في عام 2015.

وأضافت “إذا لم توفر الهواتف المحمولة فائدة أو كفاءة أو تجارب جديدة مهمة، فلن يقوم المستخدمون بترقيتها، وبالتالي سيزيد عمر هذه الأجهزة”.

وبدأ اتجاه إطالة العمر الافتراضي للهاتف المحمول في عام 2018، وسيستمر حتى عام 2019.

وتتوقع شركة أبحاث السوق أن يزيد العمر الافتراضي للهاتف من 2.6 عامًا إلى ما يقرب من 2.9 عامًا حتى 2023.

وتقدر جارتنر أن مبيعات الهواتف الذكية ستنخفض بنسبة 2.5 في المئة في 2019، والذي سيكون أسوأ انخفاض على الإطلاق.

وتتطلع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة – في سبيل محاربة هذا التراجع – إلى تقديم هواتف بأسعار معقولة مدعومة بتقنية الجيل الخامس (5G) في عام 2020.

وتتوقع الشركة أن تصل مبيعات هواتف الجيل الخامس إلى نسبة 51 في المئة من المبيعات في عام 2023، بزيادة من 6 في المئة عن عام 2020.

يُذكر أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية قد أصدرت في النصف الأول من العام الحالي هواتف ذكية مزودة بتقنية (5G)، مثل (Galaxy S10 5G) من سامسونج؛ و (V50 ThinQ) من إل جي.

#الهواتف #جارتنر

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الـ "أف بي آي" تكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

الأخبار الرئيسية

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

"نتنياهو" يحطم الرقم القياسي ويصبح صاحب أطول مدة حكم في "إسرائيل"

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!