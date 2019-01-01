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5 نصائح يجب اتباعها عند نزول البحر في الطقس الحار

السبت 20 يوليو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 نصائح يجب اتباعها عند نزول البحر في الطقس الحار


وكالات / سما /

يهرب المواطنون إلى المصايف خلال هذه الأيام، للتخلص من الطقس الحار ، دون الوعى، أن نزول البحر في الطقس الحار له مخاطر عديدة.

لذلك هناك 5 قواعد يجب اتباعها عند نزول البحر في الطقس الحار، منها:

1- عدم نزول البحر أو حمام السباحة إلا بعد الرابعة عصرا.

2- الاستحمام قبل وبعد نزول البحر أو حمام الساحة، قبل التخلص من أي عرق قد يتفاعل مع ملوحة المياه ما يسبب التهابات، وبعد أيضا للتخلص من آثار البحر والمياه على الجلد.

3- تغيير ملابس البحر بمجرد الخروج من البحر والاستحمام، وعدم تركها مبللة على الجلد لأنها تجمه فطريات وبكتيريا تضر بصحة الجلد وتسبب الالتهابات.

4- تناول الماء الوفير أثناء التواجد في البحر أو على الشاطئ، حيث يتناول البالغين وبشكل عام يجب تناول 8 لترات ماء للبالغين، و2 لتر للأطفال على مدار اليوم في الطقس الحار لتجنب الإصابة بالجفاف.

5- يجب الجلوس على الشاطئ أسفل الشمسية للوقاية من أشعة الشمس مع الاهتمام بكريمات حماية الجلد من الشمس.

#نصائح #الطقس الحار

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