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نتائج جديدة في الجولة الثالثة من دوري جوال لكرة الطائرة

السبت 20 يوليو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج جديدة في الجولة الثالثة من دوري جوال لكرة الطائرة


غزة / سما /

تواصلت منافسات الجولة الثالثة للأسبوع الثاني من دوري "جوال" للكرة الطائرة بانتصارين مستحقين لكل من خدمات جباليا، وجاره شباب جباليا، وذلك على فريقي الرباط، والأمل توالياً، في اللقاءين الذين جمعاهما على صالة الشهيد القائد سعد صايل.

خدمات جباليا (3_0) الرباط

وحقق خدمات جباليا فوزاً مستحقاً على الرباط بثلاثة أشواط نظيفة، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: الأول (25_17)، الثاني (25_11)، والثالث (25_13).

قاد اللقاء حاتم حمودة حكم أول، سمير المقيد حكماً ثانياً، هشام الخطيب مسجلاً، ناصر زقوت، ومحمد صافي مراقبي خطوط، ومصطفى النواجحة من لجنة المسابقات.

شباب جباليا (3_0) الأمل

وعلى ذات الخطى سار الجار شباب جباليا وحقق هو الآخر فوزاً نظيفاً على الرباط، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الأول (25_11)، الثاني (25_20)، والثالث (25_17).

قاد اللقاء رجب عبيد حكم أول، محمد أبو سعدة حكماً ثانياً، هشام الخطيب مسجلاً، ناصر زقوت، ومحمد صافي مراقبي خطوط، ومصطفى النواجحة من لجنة المسابقات.

#كرة الطائرة

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