برشلونة يريد التعاقد مع نيمار دون دفع أي يورو!

وكالات / سما /

يبدو وأننا لن ننتهي من مسلسل نيمار وبرشلونة أبداً، البرازيلي رحل بالكثير من المشاكل وإثارة الجدل، والأمر نفسه سيكون إذا حدث بالفعل وعاد مرة أخرى إلى صفوف النادي الكتالوني.

وفجرت وسائل الإعلام الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أشارت أن برشلونة لم يتقدم بأى عروض مالية من أجل التعاقد مع البرايزلي نيمار جونيور دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية صباح اليوم السبت أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قررت عدم دفع أى يورو لباريس سان جيرمان إذا تم التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور.

وأكدت الصحيفة الإسبانية التي تصدر من إقليم كتالونيا، أن برشلونة على استعداد فقط في الدخول مع باريس سان جيرمان في صفقة تبادية تضم لاعبين من النادي الكتالوني مقابل البرازيلي نيمار، دون دفع أى يورو أخر.

ونفت الصحيفة الإسبانية الأخبار التي خرجت مؤخراً تؤكد تقدم برشلونة بعرض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار مقابل مبلغ مالي واثنين من لاعبي النادي الكتالوني، مشيرة أن البلوجرانا لم يدفعوا الأموال من أجل إعادة البرازيلي.​

ورفض نيمار استكمال مسيرته في برشلونة وقرر فسخ تعاقده بمبلغ خيالي وصلت قيمته 222 مليون يورو من أجل الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017.

ويمتد عقد نيمار جونيور الحالي مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2022 القادم، الأمر الذي يقع في صالح نادي العاصمة الفرنسي لرفض بيعه أو للمزايدة على سعره هذا الصيف.

وأشارت بعض التقارير في الفترة الماضية أن نيمار طلب الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف من أجل العودة مرة أخرى إلى برشلونة.