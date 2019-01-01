ديبالا يحبط مانشستر يونايتد برد حاسم

وكالات / سما /

أحبط باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، مخططات نادي مانشستر يونايتد، حيث أفصح النجم الأرجنتيني عن موقفه من الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر، هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن مانشستر يونايتد، يسعى لضم مهاجم جديد في الميركاتو الحالي، بينما يترقب مسؤولو الفريق الأحمر رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن يوفنتوس، للحصول على خدماته من أجل تعزيز الخط الهجومي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في مسرح الأحلام خلال الموسم الجديد، لكن يبدو أن اللاعب غير منفتح على هذه الفكرة.

وأشار المصدر المذكور، إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجدداً رفقة السيدة العجوز، خاصة بعد مغادرة ماسيمليانو أليجري وقدوم ماوريسيو ساري.

وسبق لديبالا أن ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى اليونايتد، عندما عبر عن رغبته في مزاملة بول بوجبا، لاعب الشياطين الحمر، مجدداً، بعدما لعبا معاً في يوفنتوس.