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هازارد: أريد إبهار الجميع بما سأقدمه مع ريال مدريد

السبت 20 يوليو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد: أريد إبهار الجميع بما سأقدمه مع ريال مدريد


وكالات / سما /

يحرص إدين هازارد، لاعب ريال مدريد الجديد، على إبهار الجميع بما سيُقدمه مع الفريق الملكي، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن التتويج بالبطولات يحتاج للدافع والحافز.

وفي تصريحات نلقتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، قال هازارد: “أريد إبهار الجميع بما سأقدمه بالقميص الأبيض، المباريات القادمة ودية فقط ولكن ستكون المرة الأولى لي بقميص ريال مدريد وأريد إبهار الجميع، المدرب، اللاعبين والجمهور.. سوف أقدم أفضل ما لدي”.

وتابع: “الأفضل لم يأتِ بعد بالنسبة لي، سأسجل العديد من الأهداف وسأحاول اللعب بحرية بالرغم من أن هذا صعب في كرة القدم ولكن بالنسبة لي يجب أن ألعب بحرية كاملة”.

وأضاف: “عندما تكون في ريال مدريد يجب أن تحقق جميع البطولات وتفوز دائماً، الجمهور هنا يغضب عندما لا تحقق الأبطال كل موسم.. أنا أبلغ من العمر 28 عاماً الآن وأصبحت أكثر نضجاً أعتقد أنني أمتلك الخبرة اللازمة للتأقلم سريعاً في الليجا”.

واختتم بالقول: “للفوز بالبطولات يجب على جميع اللاعبين أن يكون لديهم الحماس والدافع، الأمر لا يعتمد عليك فقط، لهذا أحب كرة القدم لأنها لعبة جماعية، عندما تملك نفس الدافع أنت وزملاؤك فيمكنك تحقيق الكثير”.

#ايدين هازارد

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