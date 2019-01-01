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إنتر ميلان يرفع عرضه لضم لوكاكو

السبت 20 يوليو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يرفع عرضه لضم لوكاكو


وكالات / سما /

بحسب ما ورد رفع إنتر ميلان عرضه لشراء روميلو لوكاكو إلى 75 مليون جنيه إسترليني (83 مليون يورو)، لكنه لا يزال لم يصل إلى مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني الذي يطلبه مانشستر يونايتد (89 مليون يورو).

وفقًا لصحيفتي “ذا صن”، و “ذا تايمز”، فإن إنتر مستعد الآن لتقديم 60 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، مع 15 مليون جنيه إسترليني على شكل مكافأت.

ومع ذلك ، فإن الصحف تفيد بأن النادي الإنجليزي لا يزال غير موافق ويريد الحصول على المبلغ كاملاً.

في الوقت نفسه، تدعي “ذا صن” وجود خلاف بين إدارة إنتر ومدربهم الجديد أنطونيو كونتي على المهاجم، الذي يرى أن النادي لا يبدل الجهد الكافي للوفاء بوعوده التي قطعها له بشأن الصفقات.

من جانبها ترى إدارة إنتر ميلان أن المهاجم البلجيكي لا يستحق هذا المبلغ.

#إنتر ميلان #لوكاكو

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