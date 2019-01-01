حماس ترد على تصريحات وزير خارجية البحرين و غرينبلات

غزة / سما /

اعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، التي قال فيها إن حماس هي التي تعيق تحقيق السلام في المنطقة، تمثل اصطفافًا صارخًا إلى جانب الرواية الإسرائيلية، وهي تعارض بشكل كامل كل الحقائق والوقائع على الأرض، في تصريح صحفي اليوم السبت.

وقال " تصريحات الوزير البحريني هي محاولة لتقديم صك براءة للاحتلال عن جرائمه ومذابحه التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف "إن مثل هذه التصريحات التي تخالف موقف وضمير الأمة، تشكل طعنة في ظهر شعبنا ومقاومته".

وتابع "كل هذه الهرولة تجاه دولة الاحتلال والتي تشكل تصريحات الوزير البحريني أحد اشكالها ، لن تغير الحقائق التاريخية التي تثبت أن الاحتلال هو أساس الإجرام والاضطراب في المنطقة، وأن الكيان الصهيوني كان وسيبقى العدو الأول والمركزي للأمة".

في سياق متصل اعتبر ، أن تصريحات جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط، التي قال فيها إن اسرائيل هي ضحية للعدوان الفلسطيني، انحياز للاحتلال، ولن تغيير من الواقع شيئًا، وأن هذه الإدارة تتبنى الرؤية الصهيونية اليمينية.

وقال ، إن الإدارة الأميركية تعد شريك كامل في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أن هذه التصريحات قمة في الإستخفاف والإستهتار الأمريكي بالشعوب العربية".

وشدد قاسم على أن هذه التصريحات ضد العقل والمنطق والثابت، لافتًا إلى أن هذه التصريحات لن تغير من الواقع شيئًا، فإسرائيل هي المعتدي على الدوام على الشعب الفلسطيني، والضفة محتلة ولنا الحق الكامل في مقاومة الاحتلال فيها".