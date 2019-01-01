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عرفات ردا على غرينبلات : لن تجد فلسطينيا واحدا يتجاوز القيادة الفلسطينية

السبت 20 يوليو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، حسام عرفات، ان تصريحات المبعوث الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط جيسون غرينبلات الاخيرة بشان تجاوز القيادة الفلسطينية والتعامل مع شخصيات فلسطينية مباشرة ليس لها اية قيمة وتضليل اعلامي مكشوف .

وقال عرفات ان غرينبلات والادارة الامريكية لن يجد شخصا فلسطينيا واحدا يتعامل معه خارج موقف الاجماع الفلسطيني او يتجاوز موقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، مؤكدا ان موقف القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس ابو مازن فيما يتعلق بصفقة القرن يحظى بالتفاف وطني وفصائلي وشعبي غير مسبوق ، وكان السبب في افشال ورشة البحرين كمقدمة لاسقاط صفقة القرن .

وحول تصريحات مبعوث الإدارة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات بأن الضفة غير محتلة، وأن تل أبيب ضحية العدوان الفلسطينى، قال عرفات فى تصريحات صحفية إن هذه التصريحات جاءت ردة فعل على نجاح فلسطين بإفشال خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، مؤكدا أنها محاولة فاشلة لتبرئة إسرائيل من جرائمها.

#غرينبلات

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