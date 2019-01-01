الأونروا تحث السلطات اللبنانية على السماح للاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة

القدس المحتلة/سما/





قالت الأونروا في بيان لها اليوم ان الأونروا تدعم بشدة أي تدبير يسمح للاجئي فلسطين في لبنان بالعيش بكرامة في الدول المضيفة الى أن يتم ايجاد حل عادل ودائم لمحنتهم بموجب قرارات الأمم المتحدة.

واضافت الأونروا في بيانها انها ملتزمة تماما بالعمل مع السلطات اللبنانية وممثلي لاجئي فلسطين على تحسين ظروف عيش اللاجئين وعلى وجه الخصوص اعتماد التدابير الهادفة الى تسهيل تطبيق حق لاجئي فلسطين بالعمل بما يتماشى مع الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والتي كانت جزءاً من البيان الحكومي في آذار 2019 موضحة إن الحصول على العمل بكرامة، في إطار القانون وبحماية القانون، هو من حقوق الانسان الأساسية، كما يشكل مساهمة في الاقتصاد اللبناني والاستقرار الوطني.

وحثت الاونروا السلطات اللبنانية على اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك تلك التي تسهّل الحصول على إجازات عمل للاجئي فلسطين آخذين في الاعتبار خصوصية وضع هؤلاء اللاجئين في لبنان موضحة "إن الاونروا تتطلع الى التوصل الى حلول لهذه المسألة وغيرها في جو من الحوار والعدالة".



وقال البيان ان الاونروا تبقى من جهتها ملتزمة التزاماً كاملاً بالعمل على تحسين ظروف عيش لاجئي فلسطين في لبنان عبر توفير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية وغيرها من الخدمات بموجب ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. بفضل التمويل السخي للدول المانحة تؤمن الاونروا في لبنان العمل مباشرة الى قرابة ثلاث آلاف لاجئ فلسطيني هم من موظفي الوكالة، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين يعملون في إطار مشاريع للاونروا. كما أن الأونروا تدعم عمل لاجئي فلسطين عن طريق التعليم المهني والتقني وعبر أربعة مراكز توظيف تابعة لها في لبنان. توفر الأونروا أيضا عبر مكتب المساعدة القانونية الإرشاد والمساعدة حول قضايا العمل من ضمن قانون العمل.



وأوضح البيان "خلال الأشهر الماضية، كثّفت الأونروا جهودها في مجال أعمال الصيانة لمنشآتها كافة وأطلقت حملات نظافة في مخيمات اللاجئين وبدءاً من شهر آب سترفع مساعدتها لأكثر من 61 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون دون خط الفقر. وفي حال توفر التمويل اللازم، تعتزم الأونروا اطلاق مبادرات اضافية لتحسين نوعية خدماتها التعليمية والطبية في سياق التزامها المستمر في تحسين ظروف عيش لاجئي فلسطين بالتعاون مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية".

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