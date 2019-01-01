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الرجوب يهنئ الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية

السبت 20 يوليو 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يهنئ الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية


رام الله / سما /

هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، المنتخب الجزائري لكرة القدم بإحرازه لقب كأس أمم افريقيا 2019، بعد فوزه على منتخب السنغال بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما، مساء امس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقال الرجوب في بيان للاتحاد: باسمي، وباسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وباسم الأسرة الرياضية الفلسطينية نتقدم باحر التهاني والتبريكات للجزائر الشقيقة ،حكومة، وشعبا، وأسرة رياضية، بإحراز بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهذا الفوز يعد تتويجا لعمل متواصل وجهود كبيرة بذلت على مدار السنين في سبيل تحقيق هذه البطولة.

وأشار الرجوب إلى أن الجزائر صنعت فرحة عربية كبيرة بفوزها باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، وأن هذا الفوز المستحق أدخل البهجة والسرور في نفوس كل كبير وصغير من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص.

واختتم الرجوب متمنينا لمحاربي الصحراء التوفيق في قادم الاستحقاقات القارية والدولية.

#جبريل الرجوب

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