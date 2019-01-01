ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر اعلان السفير الإسرائيلي في واشنطن بان إسرائيل ستسمح لعضوتي مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب، والهان عمر بالدخول الى الارض المحتلة، على الرغم من انهما اعلنتا في وقت سابق دعمهن وتأييدهن لحركة مقاطعة إسرائيل، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح السبت.

صحيفة هآرتس:

- ايران سيطرت على ناقلة نفط بريطانية وسمحت لها لاحقا بإكمال مسيرتها واستئناف رحلتها

- اعلن السفير الإسرائيلي في اميركا بان إسرائيل سوف تسمح لعضوتي مجلس النواب الذين يدعمون حركة المقاطعة بالدخول الى إسرائيل

- الاف النساء في إسرائيل يتلقين محاضرات حول الحياة الزوجية في المجتمع الإسرائيلي وما بين المجتمع الديني وما بعد الحداثة.

صحيفة معاريف:

- بريطانيا السيطرة الإيرانية على ناقلة النفط امر غير مقبول

- السفير الإسرائيلي في اميركا إسرائيل ستسمح لعضوتي مجلس النواب (عمر وطليب) بالدخول الى إسرائيل والى الضفة الغربية

- أورلي ليفي: سيتعين على نتنياهو أن يثبت أن الدولة أكثر أهمية له من مصالحه الشخصية

صحيفة إسرائيل اليوم:

- ايران تسيطر على ناقلة نفط بريطانية وتخلي سبيلها لاحقا

- تقارير: 58 جريحا فلسطينيا في مظاهرات الجمعة على السياج الحدودي

- اكثر من الف فلسطيني شاركوا في مظاهرات الجمعة يوم امس على السياج الحدودي

- الوزير رافي بيرتس: البيت اليهودي واتحاد أحزاب اليمين سوف نوصي لنتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة كما فعلنا سابقا

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تصدر إصابة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال في كفر قدوم وقطاع غزة خلال المواجهات الأسبوعية عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الأيام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم السبت.

كما ركزت الصحف على فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الافريقية للمرة الثانية في تاريخه، والفرحة الفلسطينية بهذا الإنجاز.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

أكثر من 120 إصابة برصاص الاحتلال في كفر قدوم وشرق القطاع

الجزائر تفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية

خطيب المسجد الأقصى يحذر من السماسرة وتسريب العقارات ويدعو إلى توحيد الصفوف

متطرفون يهود يخطون شعارات عنصرية ويثقبون إطارات 20 مركبة في قرية الجش

عريقات ينفي أكذوبة عزلة فلسطين دوليا

الأيام:

119 إصابة في مواجهات عنيفة شرق القطاع وفي كفر قدوم

الجزائر تتوج بكأس أمم افريقيا 2019 وتهزم السنغال

عريقات: نرفض المقترحات الأميركية لتوطين اللاجئين في دول عربية

المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة في صور باهر وسلوان تنديدا بقرارات وعمليات الهدم

برنامج تجسس لشركة إسرائيلية يستطيع الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب تقليصات الميزانية.. عشرات الدبلوماسيين الإسرائيليين يدعون لإضراب ولإغلاق البعثات

الحياة الجديدة:

الرئيس تابع المباراة.. فرحة عارمة في فلسطين ابتهاجا بفوز الجزائر بالكأس الافريقية

عشرات الإصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وغزة

إصابة 10 مواطنين بالألعاب النارية بعد إعلان نتائج الثانوية

خوري يستنكر اعتداءات المستوطنين على الأماكن الإسلامية والمسيحية

عريقات ينفي أكذوبة عزلة فلسطين وقيادتها دولياً

نائب رئيس برلمان بروكسل: لا بد من اتخاذ قرارات لمعاقبة اسرائيل على سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين

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