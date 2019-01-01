  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التجمع الإعلامي الديمقراطي يستنكر استهداف الصحفيين على حدود غزة

السبت 20 يوليو 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي اليوم الجمعة استهداف صحفيين على حدود غزة خلال تغطية مسيرات العودة.

وقال التجمع الإعلامي إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الطواقم الصحفية العاملة في الميدان يهدف إلى تكميم الأفواه، وخاصة منهم الزملاء (سامي مصران، وصافيناز اللوح) الذين تم استهدافهم اليوم الجمعة برصاص مطاطي خلال تغطية مسيرات العودة.

وأكد التجمع الإعلامي على ضرورة وقف انتهاكات جيش الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائمه المتواصلة من أجل صون الحريات الإعلامية وحماية الصحفي الفلسطيني من غدر الاحتلال. 

وطالب التجمع الإعلامي المؤسسات والمنظمات الدولية بضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ الصحفيين الفلسطينيين من استهداف الاحتلال المباشر تحديداً في قطاع غزة، وحث المؤسسات الإعلامية والصحافية الدولية على فضح جرائمه بحق الصحفيين.

وعبر التجمع الإعلامي عن فخره بجهود الزملاء الصحفيين الذين يواصلون تغطية الأحداث والفعاليات الوطنية رغم حالات القتل والإصابة التي يمارسها الاحتلال بحقهم.

وتمنى التجمع الإعلامي السلامة التامة للزملاء الصحفيين الذين تم استهدافهم مساء هذا اليوم على حدود غزة.

#التجمع الإعلامي الديمقراطي

الأكثر قراءة اليوم

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

منافسا لمساجد مكة.. اكتشاف بقايا مسجد عمره 1200 عام في صحراء النقب

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الـ "أف بي آي" تكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

وزير خارجية البحرين: الدعم الإيراني لحماس يبعد السلام

الأخبار الرئيسية

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

السنوار

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف القيادي السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال