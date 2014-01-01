  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

السبت 20 يوليو 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"


وكالات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 27 شخصا من الناجين من الاضطهاد الديني من 17 دولة مختلف أنحاء العالم، وذلك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض .

وخلال اللقاء الذي استغرق 30 دقيقة، وحضره الصحفيون، طلب ترامب من المشاركين عرض تجاربهم التي أصغى إليها بانتباه كبير.

وكان من بين الحضور إيزيدية من العراق، ومسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا واريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان وفيتنام.

جائزة نوبل

وخلال اللقاء، أربك ترامب نادية مراد العراقية الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل، عندما سألها مستغربا: "فزت بجائزة نوبل، هذا لا يصدق، لماذا منحوك إياها؟"

فقصت مراد كيف بيعت كعبدة جنسية من قِبل تنظيم "داعش"، وكيف تعرضت للاغتصاب والضرب والتعذيب قبل أن تنجح في الهروب. وبعد علاجها في ألمانيا، اختارت أن تحكي للعالم عن المأساة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات.

وقالت مراد: "لم نكن نجد مكانا آمنا للحياة، لقد قتلوا أمي وإخوتي الستة، وأبقوا على حياتي".

فقاطعها ترامب قائلا: "أين أمك واخوتك الآن؟"

فذهلت مراد وهي تجيب: "لقد ماتوا! قُتلوا! وهم مدفونون في مقابر جماعية في سينجار. وأنا ما زلت أناضل لأعيش في أمان. من فضلك افعل شيئا."

فأجاب ترامب: "أعلم المنطقة التي تتحدثين عنها جيدا، نعم إنها صعبة للغاية".

أين بنغلاديش؟

كما سألت لاجئة من الروهينجا ترامب عن خطته تجاه نحو 700 ألف لاجئ من الروهينجا كانوا ضحايا انتهاكات مزعومة من قبل جيش ميانمار.

وقالت: "أنا لاجئة من الروهينجا من معسكر للاجئين في بنغلاديش، وأغلب اللاجئين يأملون في العودة للوطن بأسرع وقت ممكن، فما هي خطتك لمساعدتنا؟"

وسألها ترامب: "أين بنغلاديش هذه بالضبط؟"

وهنا تدخل أحد مساعديه ليخبره أنها بلد مجاور لبورما.

وكان بين الحضور إيستر بيتروس التي اختطفتها بوكو حرام في نيجيريا عام 2014.

وقالت بيتروس: شكرا سيدي الرئيس

فأجاب ترامب: شكرا جزيلا لك

بيتروس: على إتاحة الفرصة. أنا إيستر من نيجيريا. لقد هربت من بوكو حرام.

ترامب: كانت فترة صعبة أليس كذلك؟

بيتروس: نعم

ترامب: كانت فترة صعبة. شكرا لك.

المصدر: BBC

الأكثر قراءة اليوم

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

منافسا لمساجد مكة.. اكتشاف بقايا مسجد عمره 1200 عام في صحراء النقب

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الـ "أف بي آي" تكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

وزير خارجية البحرين: الدعم الإيراني لحماس يبعد السلام

الأخبار الرئيسية

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

السنوار

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف القيادي السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال