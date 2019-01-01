جريمة بشعة تهز مصر.. شاب يغتصب والدته والمجني عليها تكشف تفاصيل الواقعة

القاهرة / وكالات /

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة هزت البلاد، حيث ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على شاب، اقتحم شقة والدته وقام باغتصابها في منطقة مصر القديمة.

وقالت المجني عليها (ربة منزل - 52 سنة) أمام نيابة مصر القديمة، إنها تعرضت للاغتصاب على يد ابنها من زوجها الأول، البالغ من العمر 32 سنة، داخل شقتها.

وأشارت إلى أنها استأجرت شقة بمنطقة عزبة خيرالله بعد طلاقها من والد المتهم، وأقامت فيها بصحبة زوجها الثاني.

وأضافت أنها فوجئت بابنها يقتحم عليها الشقة، وجردها من ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج رغما عنها، موضحة أن ابنها حاول من قبل اغتصابها إلا أنها أفلتت منه وأبلغت والده بالواقعة.

واتخذت قوات الأمن المصرية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: الشروق