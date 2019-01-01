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مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

السبت 20 يوليو 2019 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري


رام الله / سما /

 تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، ظهر اليوم، اجتماع لها، كما يعقد في المساء اجتماع للمجلس الثوري للحركة، لمناقشة العديد من القضايا.

وقال رئيس المجلس الثوري ماجد الفتياني، إن اللجنة المركزية ستصادق على أسماء جديدة ستضاف إلى المجلس الثوري في الدورة التي تعقد اليوم، حتى يتم إعطاء مساحة أوسع للنساء بالتمثيل في المجلس ورفد الحركة بالكوادر.

وأضاف الفيتاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إنه سيكون على جدول اعمال المجلس الثوري المصادقة على الأعضاء الجدد، والنظام الداخلي.

ولم يوضح الفتياني إلى عدد وأسماء الأعضاء الجدد الذين سيتم إضافتهم للمجلس الثوري. مشيرا إلى أن اجتماع "الثوري" سيستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأشار الفتياني إلى أن الرئيس سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري، مساء اليوم، وسيتطرق خلالها إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وما يجري في القدس من إجراءات للاحتلال، كما سيتحدث عن الحشد الدولي الكبير الرافض للسياسة الأمريكية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والجهود المبذولة من أجل حل قضيتهم الأخيرة وهي قيود العمل الجديدة، إضافة إلى الحديث عن الوضع الداخلي لحركة فتح واحتياجات الحركة .

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