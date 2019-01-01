  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنرال إسرائيلي يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

السبت 20 يوليو 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى


القدس المحتلة / سما /

قال جنرال إسرائيلي كبير، إن "الحكومة الإسرائيلية لم تقم بتفعيل أي من وسائل الضغط على حماس لإعادة الأسرى والمفقودين في قطاع غزة، مع أنها قادرة على زيادة العقوبات على أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية، لأننا حين منعنا زيارة عائلات أسراها من غزة، شكل ذلك أداة ضاغطة عليهم".


وأضاف يعكوب بيري رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" أن "موضوع الأسرى والمفقودين عاد مجددا لعناوين الأخبار بعد اللقاء الأخير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع عائلاتهم: هدار غولدن، وشاؤول أرون، وأبراهام منغستو، حيث غادرت والدة غولدين الاجتماع، وأبدت غضبها على نتنياهو، ووبخته بصورة قاسية".


وأشار إلى أنه "بعد خمس سنوات على أسر الإسرائيليين في غزة، لم يفعل نتنياهو شيئا لإعادتهم، لأن الحكومة دأبت على التفريط بكثير من الفرص السانحة لإعادتهم، سواء من خلال الوساطات أو الدول الأجنبية، وكان الأصل أن يتم إنذار نهائي لحماس: إما أن تعيد الأسرى، أو ستنفذ إسرائيل تهديدها ضدها، في حين أن العجيب أن يتم الحديث عن إدخال الأموال للقطاع، رغم بقاء الإسرائيليين أسرى لديها".


وأوضح بيري  في مقابلة مع صحيفة معاريف، ترجمته "عربي21" أنه "من خلال خبرتي السابقة وسيطا في صفقات تبادل، لا بد للحكومة الإسرائيلية من دفع الثمن. مهمة المنسق في مثل هذه الحالة هي إيجاد وسائل استخبارية وعملياتية لإبرام الصفقة. للأسف ليس هناك هدايا مجانية، وكان يجب علينا أن ندفع الثمن الذي طلبته حماس، لأنها في كل مرة ترفع من مستوى الثمن الذي تطالب به، رغم أننا لم نستخدم أي وسيلة ضغط من خلال مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة".


وأشار إلى أن "إسرائيل خاضت مع حزب الله مفاوضات صفقة تبادل، وخلال عام أعدنا جنديينا لديه، حماس تنظيم ليس أقل قسوة من الحزب، وبإمكانه ممارسة مزيد من الظروف والقيود على أسراها في سجوننا، مع العلم أن الضغط الجماهيري على الحكومة لا يعد أداة الضغط الأساسية، صحيح أنه يبقيها في صدارة عناوين الأخبار، لكنه لا يحل المشكلة نهائيا".


وختم بالقول إن "صفقة تبادل الأسرى السابقة مع حماس لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط كانت إشكالية، وقرار نتنياهو بإبرام الصفقة كان سياسيا حزبيا داخليا، ورغم ذلك نفذتها إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

منافسا لمساجد مكة.. اكتشاف بقايا مسجد عمره 1200 عام في صحراء النقب

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

الـ "أف بي آي" تكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

وزير خارجية البحرين: الدعم الإيراني لحماس يبعد السلام

الأخبار الرئيسية

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

السنوار

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف القيادي السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

بالصور.. 97 اصابة شرق قطاع غزة

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة