صور : فرحة فلسطينية عارمة بفوز الجزائر بكأس أمم افريقيا

رام الله / سما /

شهدت المقاهي والساحات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، هذه الليلة، فرحةً عارمة بتحقيق الجزائر بطولة كأس أمم افريقيا 2019 المقامة في مصر.

ونجح المنتخب الجزائري بالفوز بهدف وحيد على السنغال، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة.

وحقق المنتخب البطولة الافريقية بعد 29 عامًا من الغياب عن منصات التتويج، حيث يعد هذا اللقب الثاني له، بعد أن كان توج به عام 1990 على أرضه.

وتابعت القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس المباراة، في مقر المقاطعة، حيث رصدت عدسات المصورين الرئيس والقيادة يحتفلون بهدف المنتخب الجزائري في الدقيقة الثالثة من المباراة.

و تابعت الجماهير الفلسطينية في الضفة وغزة المباراة في الساحات العامة والمقاهي، وما ان انتهت المبارة بفوز الجزائر، حتى انطلقت تلك الجماهير في الشوارع للاحتفال بالفوز رافعين العلمين الجزائري والفلسطيني.

واهدى المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي فوز منتخب بلاده إلى فلسطين وخاصة غزة عبر الهواء مباشرة خلال تسلم الفريق الكأس .