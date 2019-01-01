  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور : فرحة فلسطينية عارمة بفوز الجزائر بكأس أمم افريقيا

السبت 20 يوليو 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : فرحة فلسطينية عارمة بفوز الجزائر بكأس أمم افريقيا


رام الله / سما /

شهدت المقاهي والساحات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، هذه الليلة، فرحةً عارمة بتحقيق الجزائر بطولة كأس أمم افريقيا 2019 المقامة في مصر.

ونجح المنتخب الجزائري بالفوز بهدف وحيد على السنغال، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة.

وحقق المنتخب البطولة الافريقية بعد 29 عامًا من الغياب عن منصات التتويج، حيث يعد هذا اللقب الثاني له، بعد أن كان توج به عام 1990 على أرضه.

وتابعت القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس المباراة، في مقر المقاطعة، حيث رصدت عدسات المصورين الرئيس والقيادة يحتفلون بهدف المنتخب الجزائري في الدقيقة الثالثة من المباراة.

و تابعت الجماهير الفلسطينية في الضفة وغزة المباراة في الساحات العامة والمقاهي، وما ان انتهت المبارة بفوز الجزائر، حتى انطلقت تلك الجماهير في الشوارع للاحتفال بالفوز رافعين العلمين الجزائري والفلسطيني.

واهدى المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي فوز منتخب بلاده إلى فلسطين وخاصة غزة عبر الهواء مباشرة خلال تسلم الفريق الكأس .

1
2
3
4
5
6
7
8

الأكثر قراءة اليوم

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

منافسا لمساجد مكة.. اكتشاف بقايا مسجد عمره 1200 عام في صحراء النقب

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

الـ "أف بي آي" تكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

وزير خارجية البحرين: الدعم الإيراني لحماس يبعد السلام

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

السنوار

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف القيادي السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

بالصور.. 97 اصابة شرق قطاع غزة