"نتنياهو" يحطم الرقم القياسي ويصبح صاحب أطول مدة حكم في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

كشفت "القناة 13 العبرية" أن رئيس الحكومة الحالية "بن يامين نتنياهو"، سيصبح اليوم صاحب أطول مدة حكم في تاريخ "إسرائيل".

ووفقاً للقناة العبرية، انه امس الجمعة تحديدا يتساوي عدد أيام حكم "نتنياهو" مع عدد أيام حكم "بن غوريون"، أول رئيس حكومة إسرائيلية، واليوم سيحطم "نتنياهو" الرقم القياسي الإسرائيلي من حيث طول فترة الحكم كرئيس للوزراء في "إسرائيل".

وأوضحت القناة، أن بن غوريون استمرت أول فترة حكم له 2084 يوم، من 14 مايو 1948 إلى 26 يناير 1954، وفي الولاية الثانية 2793 يوم من 3 نوفمبر 1955 إلى 26 يناير 1963، وبهذا وصلت فترة حكم بن غوريون الإجمالية إلى 4877 يوم في الحكم.

بينما رئيس الحكومة الحالي "بنيامين نتنياهو" شغل أول فترة حكم استمرت 1114 يوم من 18 يونيو 1996 إلى 6 يوليو 1999، وفي الولاية الثانية (الحالية) شغل هذا المنصب مدة 3763 يوم متواصلة، أي من 31 مارس 2009 إلى هذا اليوم، وهذا بحد ذاته يعتبر رقم قياسي كأطول فترة متواصلة لرئيس وزراء إسرائيلي في الحكم، ليصل إجمالي عدد أيام نتنياهو في الحكم إلى 4877 يوم، وبذلك يساوي نتنياهو اليوم الرقم القياسي الذي حققه بن غوريون، وغدا السبت يحطم هذا الرقم القياسي.