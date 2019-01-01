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فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

السبت 20 يوليو 2019 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال


وكالات / سما /

توج منتخب الجزائر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز الصعب الذي حققه على منافسه ، السنغال، بهدف نظيف.

واحتضن استاد القاهرة، نهائي النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية“كان 2019″، التى أقيمت في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

جاء هدف تتويج محاربو الصحراء، عن طريق بغداد بونجاح، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وتمكن أبناء جمال بلماضي، من تكرار الانجاز الذي حققه، جيل رابح ماجر، الذى توج باللقب الأول للمنتخب الجزائري فى عام 1990، فيما فشل ساديو ماني ورفاقه في الفوز بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

#الجزائر #السنغال #كأس امم افريقيا

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