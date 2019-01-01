اعتصام مفتوح للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الاسير نصار طقاطقة

بيت لحم / سما /

طالبت القوى والفعاليات الوطنية وجماهير بلدة بيت فجار المؤسسات الحقوقية بالضغط على قوات الاحتلال من أجل تسليم جثمان الشهيد الاسير نصار ماجد طقاطقة، الذي استشهد في أقبية التحقيق، ولا زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه رغم انتهاء عملية تشريحه.

واقام المواطنون خيمة وسط البلدة في اعتصام مفتوح للمطالبة بتشريح وتسليم جثمان الشهيد لذويه. وقال الناشط محمد طقاطقة، انه "منذ تشريح الجثمان يوم الخميس وحتى هذه اللحظة لم يتم ابلاغ عائلة الشهيد بموعد التسليم، مشيرا الي استمرار التواصل مع الارتباط المدني وهيئة الأسرى ونادي الأسير للضغط على الجانب الاسرائيلي لتسليم الجثمان ودفنه بالطريقة التي تليق بالشهداء".

واصدرت حركة فتح بيانا اكدت فيه "انها سوف تعمل كل ما في وسعها الى جانب كل المخلصين من اجل تسليم جثمان الشهيد طقاطقة، وهو حق لاهله ولابناء شعبه".

واشارت الى ان الاسير كان "اعتقل في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي وخضع للتحقيق في زنازين المسكوبية والجلمة، ومن ثم تم عزله في قسم نيتسان، ومن ثم تم الاعلان عن استشهاده هي جريمة بحق الانسانية وها هي قوات الاحتلال تستكمل الجريمة باحتجاز الجثمان على مسمع ومرأى العالم باسره".

واكد الاهالي انه لن يفتح بيت عزاء للشهيد الا بعد ان يتم تسليم جثمانه وتشييعه ودفنه بالصورة اللائقة.