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لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة

الجمعة 19 يوليو 2019 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة


غزة / سما /

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم لمسيرة العودة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين في بيان صدر عنها: أن الاحتلال يتعمد اطلاق الرصاص على الصحفيين على الرغم من اتباعهم ارشادات السلامة المهنية ووضع الشارات الخاصة أثناء التغطية في الميدان.

واصيب منذ بداية عام ٢٠١٩ برصاص الاحتلال 11 صحفياً بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص، كما أصيب 7  صحفيين بحالات اختناق واغماء وتسمم بالغاز، وأصيب  30 آخرين بقنابل غاز بشكل مباشر أدت الى حروق وجروح وكسور، كما أصيب 6 صحفيين بالرصاص المغلف بالمطاط من  بينهم  5 صحفيات أصبن بالرصاص وقنابل الغاز والاختناق والاغماء.

وطالبت اللجنة الجهات المعنية بحقوق الصحفيين بضرورة توفير الحماية للصحفي الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المستمرة بحقهم.

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