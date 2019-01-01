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حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

الجمعة 19 يوليو 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!


غزة / سما/

وجهت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الجمعة، رسالة للوسطاء عقب استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن تعمد إستهداف العدو الصهيوني للمتظاهرين السلميين بالرصاص الحي  في مسيرات العودة وكسر الحصار  في الجمعة ال 67 "جمعة حرق العلم" جلهم من النساء والأطفال والصحفيين ،جريمة إضافية تضاف إلى سجله الأسود بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة المحاصرين.

وأضاف: أننا إذ نحمل العدو الصهيوني تبعات استمرار هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين لندعو إلى اعتماد استراتيجية نضالية قوية وفاعلة تردع هذا الكيان المجرم وتضع حدا لجرائمه وتؤكد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر وان إستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين لا يمكن التسليم به.

وأردف قائلا: ندعوا الوسطاء وفي مقدمتهم الأشقاء في مصر إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ووضع حد لهذا التغول الصهيوني على أبناء شعبنا والعمل على إنهاء حصار  غزة.

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