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الافراج عن الاسير صبحي مسعود

الجمعة 19 يوليو 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن الاسير صبحي مسعود


جنين / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال عن الاسير صبحي محمود صبحي مسعود من قرية الفندقومية جنوب جنين، بعد ان امضى محكوميته البالغ 30 شهراً في سجون الاحتلال، علما انه يعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية.

واقيم حفل استقبال للمحرر مسعود شارك فيه محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وامين سر إقليم حركة فتح في المحافظة عطا ابو ارميله، ووفاء عفيف عضو المجلس الثوري.

وهنأ الرجوب المحرر صبحي مسعود، وقال " ان القيادة الفلسطينية تواصل الجهود للافراج عن جميع الاسرى بدون قيد او شرط، وتحمل قضيتهم العادلة للعالم اجمع، و تسعى لكشف جرائم الاحتلال بحق المناضلين وأسرى الحرية".

واكد المحرر التفاف الاسرى حول القيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات وافشال المؤامرات وفي مقدمتها صققة القرن ، ودعا الى تعزيز الوحدة والجهود لانجاز المصالحة والتفرغ لقضية الاسرى وانتزاع حريتهم.

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