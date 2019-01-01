الهيئة الوطنية: مسيرات شاحنات الاثنين رفضا للحصار وتعلن عن شعار الجمعة المقبلة

غزة / سما /

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة بعنوان جمعة "لاجئي لبنان" دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه ما يتعرضون له من اجراءات تتعلق بحق العمل.

وقالت الهيئة في ختام الجمعة السابعة والستين "انها تستغرب موقف وزير العمل اللبناني خاصة في ظل رفض لبنان للمشاركة في ورشة البحرين ورفضه لصفقة القرن متسائلة عن الهدف من الاجراءات التي تدفع الفلسطينيين هناك للقبول باي حل على حساب حقوقهم".

وأضاف البيان :" نتلاحم اليوم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودة

وجددت الهيئة التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة تحت التعذيب.

ودعت الهيئة الى عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

كما دعت الهيئة وسائل الإعلام لتغطية مسيرات الشاحنات رفضاً للحصار يوم الاثنين انطلاقا من مدخل جباليا وصولا الى مخيم العودة شرق غزة.

وهنأت الهيئة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة داعية الجهات المعنية للتخفيف عنهم في مسيرتهم التعليمية.