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موقع عبري: اطلاق نار صوب موقع لقناصة الاحتلال على حدود غزة

الجمعة 19 يوليو 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: اطلاق نار صوب موقع لقناصة الاحتلال على حدود غزة


غزة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن موقع قناصة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرض لإطلاق نار قرب السياج الامني الفاصل شمال القطاع.

ووفقا لموقع حدشوت 24 العبري، إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، مشيرا الى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتوافد مئات المواطنين عصر اليوم الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في الجمعة ال67 تحت شعار حرق العلم ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، باصابة 17 مواطنا بجراح مختلفة خلال قمع الاحتلال للمظاهرين السلميين في مسيرات العودة شرقي القطاع.

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