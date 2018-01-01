  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسمياً الفيفا تفرض عقوبة على الرجوب لدعوته حرق قميص ميسي

الجمعة 19 يوليو 2019 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً الفيفا تفرض عقوبة على الرجوب لدعوته حرق قميص ميسي


سما / وكالات/

رفضت محكمة التحكيم الرياضي، أمس الخميس، الاستئناف المقدم من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، وصدقت على قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقافه لمدة عام -حتى الـ23 من أغسطس/ آب المقبل- بتهمة التحريض على الكراهية والعنف.

وكان الرجوب قد أدلى بتصريحات قبل مباراة ودية كانت مقررة يوم 9 يونيو/ حزيران عام 2018 في القدس بين منتخبي إسرائيل والأرجنتين، حث فيها مشجعي كرة القدم على حرق قمصان وصور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقامت اللجنة التأديبية التابعة للـ (فيفا) بإيقافه في شهر يوليو / تموز الماضي لمدة 12 شهراً ومنعته من المشاركة في أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري.

تم التصديق على هذا القرار لاحقًا من قبل لجنة الاستئناف التابعة للـ (فيفا)، ومن ثم ذهب الرجوب إلى محكمة التحكيم الرياضي في نوفمبر / تشرين ثان الماضي لطلب إلغاء العقوبة.

الأكثر قراءة اليوم

منافسا لمساجد مكة.. اكتشاف بقايا مسجد عمره 1200 عام في صحراء النقب

إسرائيل تشكر السعودية!

نتنياهو: لن نتردد في خوض حرب أخرى ويهدد كل مطلقي الصواريخ في غزة ولبنان!

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

بالصور.. اجتماع علني بين وزير خارجية اسرائيل ونظيره البحريني في واشنطن

ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

بالصور.. عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

تحديان مهمان أمام الجيش.. والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

النائب الاول لرئيس برلمان بروكسل: يجب معاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية