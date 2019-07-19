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حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

الجمعة 19 يوليو 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال


رام الله / سما /

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، اليوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية "تشطب" الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وندد الشيخ، في بيان على حسابه عبر تويتر بتصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات بأن إسرائيل "ضحية" والاستيطان عبارة عن أحياء إسرائيلية.

وعقّب الشيخ على تصريحات المسؤول الأمريكي بالقول "هذا تزوير للتاريخ وشطب للشرعيات الدولية وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال" الإسرائيلي.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات "دليل قاطع على انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي. ولا وألف لا لصفقة العار ولا للحوار مع من يشرعن الاحتلال وجرائمه".

تصريحات غرينبلات ان إسرائيل "ضحية" والاستيطان عبارة عن احياء اسرائيليه ، هذا تزوير للتاريخ وشطب للشرعيات الدولية وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال . ودليل قاطع على انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الاسرائيلي . ولا والف لا لصفقة العار . ولا للحوار مع من يشرعن الاحتلال وجرائمه.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 19, 2019

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