حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تزوّر التاريخ وتوزّع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

رام الله / سما /

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، اليوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية "تشطب" الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وندد الشيخ، في بيان على حسابه عبر تويتر بتصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات بأن إسرائيل "ضحية" والاستيطان عبارة عن أحياء إسرائيلية.

وعقّب الشيخ على تصريحات المسؤول الأمريكي بالقول "هذا تزوير للتاريخ وشطب للشرعيات الدولية وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال" الإسرائيلي.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات "دليل قاطع على انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي. ولا وألف لا لصفقة العار ولا للحوار مع من يشرعن الاحتلال وجرائمه".