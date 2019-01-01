ميركل: واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وعلى إيران إرسال إشارة بحسن النية

برلين/ وكالات /

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وطالبت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين بالبحث عن حلول دبلوماسية، معيدة للأذهان أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، بينما لم يفعل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ذلك.

وقالت ميركل: “وعندما ينسحب طرف، ينشأ بالطبع موقف جديد. لكن: أرى أنه من السديد أن تفي إيران بالتزامها تجاه الاتفاق، لأنه لم ينسحب منه كافة أطراف”.

وذكرت ميركل أنه حتى عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، يمكن وينبغي أن يكون لإيران مصلحة في الالتزام به، وذلك “بإرسال إشارة بحسن النية للمجتمع الدولي”.