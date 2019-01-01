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تفاصيل اجتماع وفد حماس مع الحريري حول قرار وزير العمل اللبناني

الجمعة 19 يوليو 2019 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع وفد حماس مع الحريري حول قرار وزير العمل اللبناني


بيروت /سما/

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ اللبناني ​سعد الحريري​، وفدا من حركة "حماس" ضم عضو المكتب السياسي ​عزت الرشق​، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية ​حسن منيمنة​، وتم البحث في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها ​وزارة العمل​، وقد أبلغ الحريري الوفد بأن هذا الامر بات في عهدة ​الحكومة اللبنانية​.

ولفت الرشق، إلى "اننا تشرفنا بلقاء الحريري وناقشنا معه العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني و​اللاجئين​ في ​المخيمات الفلسطينية​ إثر موضوع ​قانون العمل​، كما نقلنا اليه تحيات دولة الأخ ​إسماعيل هنية​ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس​، وقلنا له ان الأخ هنية وقيادة الحركة مهتمة بما يجري في لبنان وحريصة على استقراره وامنه وعلى حقوق ​الشعب الفلسطيني​ واللاجئين فيه.

 وأوضحنا للرئيس الحريري، ان اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين او عمالة اجنبية ولهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها، لان المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني في لبنان تذهب الى قضية ​التوطين​ المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا، وقد تفهم الحريري هذا الامر واكد أيضا عليه وطالبنا بمعالجة الامر بما لا يمس بحقوق اللاجئين في لبنان".

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