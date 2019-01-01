  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل 20 مسلحاً في سيناء

الجمعة 19 يوليو 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 20 مسلحاً في سيناء


القاهرة /سما/

قتل 20 مسلحاً اليوم الجمعة خلال قصف جوي نفذته القوات الجوية المصرية في سيناء.

وذكرت مصادر امنية مصرية ان القوات الجوية واصلت اليوم الجمعة غارات مكثفة على معاقل "العناصر التكفيرية" جنوب العريش وجنوب مدينة بئر العبد.

وحسب المصادر فان الطائرات الحربية قصفت اكثر من 100 معقل للعناصر التكفيرية بالمناطق الجبلية الواعرة وتم تدمير سيارات ربع نقل ودراجات نارية .

وحسب تقارير أولية أسفرت الضربات الجوية عن مقتل أكثر من 20 عنصرا كانوا يحاولون الفرار من الضربات الجوية جنوب مدينة بئر العبد ومازالت الضربات الجوية متواصلة.

وذكرت المصادر ان الغارات تأتي "بعد أحداث أرهابية نفذتها العناصر الارهابية بمدينتي بئر العبد والشيخ زويد قتل خلالها  4 مواطنين ومجند في الشيخ زويد.

الأكثر قراءة اليوم

منافسا لمساجد مكة.. اكتشاف بقايا مسجد عمره 1200 عام في صحراء النقب

إسرائيل تشكر السعودية!

نتنياهو: لن نتردد في خوض حرب أخرى ويهدد كل مطلقي الصواريخ في غزة ولبنان!

صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

بالصور.. اجتماع علني بين وزير خارجية اسرائيل ونظيره البحريني في واشنطن

فشل تشكيل القائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست الـ22

ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

بالصور.. اصابات- بالتزامن مع بدء توافد المواطنين شرق قطاع غزة

تحديان مهمان أمام الجيش.. والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

النائب الاول لرئيس برلمان بروكسل: يجب معاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية

هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها...