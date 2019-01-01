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الاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 19 يوليو 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

  بدأ الاف المواطنين بالتوافد عصر اليوم الجمعة الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السابعة والستين والتي تحمل اسم "جمعة حرق العلم". ووصل المشاركون الى خمسة نقاط برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا تلبية لدعوة من الهيئة العليا وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات. 

وقالت الهيئة في بيان لها :" سنحرق علم اسرائيل أمام اعين جنود الاحتلال وهم ينظرون" فيما أكدت الهيئة على سلمية التظاهرات وجماهيريتها محذرة الاحتلال من المس بالمتظاهرين. 

وقال شهود عيان ان جيش الاحتلال نشر عشرات القناصة على طول الحدود فيما انتشرت أليات عسكرية لقمع المتظاهرين الفلسطينيين. واطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب المتظاهرين الفلسطينيين شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة فيما اصيب شاب برصاصة في القدم في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

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