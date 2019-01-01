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"باراك": التحالف بين حزب العمل "واورلي ليفي" مصلحة لـ"نتنياهو"

الجمعة 19 يوليو 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"باراك": التحالف بين حزب العمل "واورلي ليفي" مصلحة لـ"نتنياهو"


القدس المحتلة / سما /

علق زعيم حزب "اسرائيل الديمقراطية" اهيود براك، على التحالف بين حزب العمل وحزب غيشر برئاسة اورلي ليفي ابيكسيس، بالقول "إن من شأن هذا التحالف أن يجعل الحزب في حالة تراجع وتراخي.

وقال براك خلال مهرجان انتخابي أقيم في قرية عين شيمير التعاونية، إن الانتصار في الانتخابات هو الشيء المهم الوحيد وعليه يجب على المعسكر الديموقراطي أن يتحد ويخوض الانتخابات كقوة واحدة لاستبدال الحكومة السيئة وتحالفها النجس مع العنصريين الكهانيين.

ورأى براك أن تشكيل التحالف بين ليفي وابكسيس سيؤدي إلى تهميش حزب العمل وسيضر بالفرص لإسقاط نتنياهو في الانتخابات.

وتابع، إن هذه الانتخابات هي حاسمة بالنسبة لمستقبل الدولة إذ أنها تتعرض لهجوم مستمر على أسسها.

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