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إصابة 10 اشخاص بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة

الجمعة 19 يوليو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 10 اشخاص بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة


رام الله / سما /

 اصيب 10 اشخاص باصابات متفاوتة اثناء الاحتفالات باعلان نتائج الثانوية العامة في عدد من محافظات الضفة الغربية. 

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الاصابات متفاوتة وبعضها ادى الى حدوث بتر باصابع اليد واخرين اصيبوا بالوجه نتيجة لاستخدامهم الالعاب النارية. 

واكد ارزيقات ان الشرطة قبضت على 13 شخص في عدد من المحافظات لاستخدامهم  هذه الالعاب والتجارة بها وضبطت بحوزتهم 255 كرتونه,كما حجزت عدد من المركبات واوقفت سائقيها لقيامهم بالتشحيط وتعريض حياة الاخرين للخطر اثناء الاحتفالات. 

وناشد المواطنين بضرورة عدم استخدام الالعاب النارية  و منع ابنائهم من تداولها او شراؤها  لما فيها من خطر على  سلامتهم واقلاق راحة المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر حيث ستعمل الشرطة لمنع استخدامها وملاحقة المتاجرين بها.

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