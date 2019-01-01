  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: إعدام 3 شبان انتحلوا صفة رجال الأمن وجردوا امرأة من ملابسها

الجمعة 19 يوليو 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: إعدام 3 شبان انتحلوا صفة رجال الأمن وجردوا امرأة من ملابسها


الرياض /سما/

قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم بأن حكما بالإعدام نفذ ضد 3 أشخاص في جدة، بعد أن ثبتت عليهم تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد امرأة من ملابسها.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني الجنسية) أقدموا على "شرب المسكر"، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض.

وأكدت الداخلية السعودية على أن الحكومة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل

من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

الأكثر قراءة اليوم

وصول نائب العمادي إلى غزة

إسرائيل تشكر السعودية!

نتنياهو: لن نتردد في خوض حرب أخرى ويهدد كل مطلقي الصواريخ في غزة ولبنان!

صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

حماس ترد على تصريحات جعجع والذي اتهم فيها الحركة بتسييس التحركات الفلسطينية بلبنان

بالصور.. اجتماع علني بين وزير خارجية اسرائيل ونظيره البحريني في واشنطن

ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

تحديان مهمان أمام الجيش.. والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

النائب الاول لرئيس برلمان بروكسل: يجب معاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية

هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها...

مشتركة

فشل تشكيل القائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست الـ22