  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

الجمعة 19 يوليو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني


غزة / سما/

 أعلنت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم الجمعة، عن عدة تنبيهات لحملة الجواز الفلسطيني الذين يرغبون بالسفر خارج غزة.

وقالت إدارة معبر رفح، علي جميع الراغبين بالسفر علي الجواز الفلسطيني، التأكد من تاريخ انتهاء الجواز الا تقل المدة المتبقية في الجواز عن ٦ شهور كحد ادني.

وأكدت، أنّ تجديد السفارة بالخط اليدوي في صفحه الجواز الثانية من الجواز غير معتمده في الجانب المصري، الا في حاله الوصول فقط اما عند السفر يتم ارجاعك لتجديد الجواز.

وأشارت، إلى أنّ الاطفال الذين لا يوجد لهم رقم هويه علي الجواز عليهم اضافه رقم هويه الطفل في الجواز في الصفحة الثانية، ليتمكن من السفر من الجانب المصري

الأكثر قراءة اليوم

وصول نائب العمادي إلى غزة

إسرائيل تشكر السعودية!

نتنياهو: لن نتردد في خوض حرب أخرى ويهدد كل مطلقي الصواريخ في غزة ولبنان!

صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

حماس ترد على تصريحات جعجع والذي اتهم فيها الحركة بتسييس التحركات الفلسطينية بلبنان

بالصور.. اجتماع علني بين وزير خارجية اسرائيل ونظيره البحريني في واشنطن

ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

النائب الاول لرئيس برلمان بروكسل: يجب معاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية

هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها...

مشتركة

فشل تشكيل القائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست الـ22

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حرق العلم" الإسرائيلي