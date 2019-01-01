تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

غزة / سما/

أعلنت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم الجمعة، عن عدة تنبيهات لحملة الجواز الفلسطيني الذين يرغبون بالسفر خارج غزة.

وقالت إدارة معبر رفح، علي جميع الراغبين بالسفر علي الجواز الفلسطيني، التأكد من تاريخ انتهاء الجواز الا تقل المدة المتبقية في الجواز عن ٦ شهور كحد ادني.

وأكدت، أنّ تجديد السفارة بالخط اليدوي في صفحه الجواز الثانية من الجواز غير معتمده في الجانب المصري، الا في حاله الوصول فقط اما عند السفر يتم ارجاعك لتجديد الجواز.

وأشارت، إلى أنّ الاطفال الذين لا يوجد لهم رقم هويه علي الجواز عليهم اضافه رقم هويه الطفل في الجواز في الصفحة الثانية، ليتمكن من السفر من الجانب المصري