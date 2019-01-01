الديمقراطية: قرارات الشرعية الدولية أقرت لشعوبنا حقها في استرداد أراضيها ولشعبنا حقه في العودة

غزة / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية إلى المنطقة، وأحد عرابي "صفقة ترامب - نتنياهو"، إلى التوقف عن تشويه الحقائق في توصيفه للوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، ودفاعه المستميت عن جرائم الإحتلال الإسرائيلي ومجازره ضد شعبنا.

وقالت الجبهة: إن "الحقيقة، كما تقرها الشرعية الدولية، أن اسرائيل دولة احتلال، تقوم سياساتها على التمييز العنصري، ضد الأقلية الفلسطينية، العربية داخل الكيان، وضد شرائح واسعة من اليهود أنفسهم، كما أنها دولة استعمار استيطاني إحلالي، تعمد إلى تهجير السكان الأصليين من أراضيهم، منذ أن أعلنت عن قيامها تحت رعاية الإستعمار البريطاني والامبريالية الأمريكية".

وأضافت: إن "غرينبلات بادعاءاته المكشوفة، ومحاولته بناء "حقائق" وفقاً لمعايير صفقة ترامب – نتنياهو، إنما يتصادم بشكل واضح، ووقح، مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، بما فيها التي أقرت بأن الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، هي أراضي فلسطينية محتلة بالحرب الإسرائيلية العدوانية في حزيران 67، وكذلك الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا في الجنوب اللبناني، ودعت إسرائيل للانسحاب منها، واعترفت لشعبنا الفلسطيني بدولته على حدود 4 حزيران، وبحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، تطبيقاً للقرار 194".

وبيّنت أن محاولات غرينبلات، لتزييف الحقائق والوقائع الدامغة، لن تفلح في بناء واقع جديد، بل من شأن ذلك أن يزيد من عزلة الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال، أمام الرأي العام وفي المجتمع الدولي.

وتابعت: "إدعاء غرينبلات عن لقاءات سرية مع شخصيات فلسطينية في إطار ترويجه لصفقة ترامب – نتنياهو، ليس سوى متاجرة مفضوحة، وأكدت الجبهة إن التحالف الإسرائيلي – الأمريكي لن يجد شخصية فلسطينية واحدة، على استعداد للسير بمشروع تصفية القضية الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يمحو تاريخ ويدمر حاضر، ويلغي مستقبل من يقدم على ذلك، من أبناء شعبنا المناضل".