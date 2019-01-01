  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تنفي إسقاط أي من طائراتها المسيرة في مضيق هرمز

الجمعة 19 يوليو 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تنفي إسقاط أي من طائراتها المسيرة في مضيق هرمز


طهران /سما/

نفت إيران الجمعة أن تكون فقدت إحدى طائراتها المسيرة، بعد أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس إنها أسقطتها بعد اقترابها من سفينة حربية في مضيف هرمز.

ونشر عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني تغريدة في حسابه على توتير قال فيها: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر".

وأضاف: "أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، قد أسقطت طائرتها المسيرة التابعة لها بالخطأ".

في السياق ذاته، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي قوله إن "كل الطائرات المسيرة بالبلاد عادت إلى قواعدها سالمة".

وأضاف: "كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز... عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من (السفينة الأمريكية) بوكسر".

وفي وقت لاحق، قال الحرس الصوري قلت إنه سينشر صورا تدحض تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية دمرت طائرة مسيرة إيرانية في الخليج.

وقال الحرس الثوري في بيان: "قريبا، ستنشر الصور التي التقطتها طائرات الحرس المسيرة للسفينة الحربية الأمريكية بوكسر لفضح مزاعم... إسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز أمام الرأي العام العالمي باعتبارها أكاذيب لا أساس لها من الصحة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر الخميس، أن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر، "متجاهلة تحذيرات متكررة"، وفق تعيبره.

وعلق وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" على تصريحات ترامب بالقول: "ليس لدينا معلومات تفيد بفقدان طائرة مسيرة في مضيق هرمز".

الأكثر قراءة اليوم

وصول نائب العمادي إلى غزة

إسرائيل تشكر السعودية!

نتنياهو: لن نتردد في خوض حرب أخرى ويهدد كل مطلقي الصواريخ في غزة ولبنان!

صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

حماس ترد على تصريحات جعجع والذي اتهم فيها الحركة بتسييس التحركات الفلسطينية بلبنان

بالصور.. اجتماع علني بين وزير خارجية اسرائيل ونظيره البحريني في واشنطن

ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

تحديان مهمان أمام الجيش.. والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

13 عاما من الحصار ..انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي

النائب الاول لرئيس برلمان بروكسل: يجب معاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية

هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها...

مشتركة

فشل تشكيل القائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست الـ22