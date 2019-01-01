ما هي أعراض ارتفاع السكر؟

وكالات / سما /

لطالما اعتبر ارتفاع سكر الدم مشكلة جدية، قد تؤثر على صحة المصاب بها وتهدد حياته؛ إذ يؤثّرُ على القلبِ والأوعية الدموية والأعصاب الطرفية والعينين والقدمين، كما يؤدّي إلى الإصابة بأمراض خطيرة في الجلد، إضافةً إلى أنه يسبّبُ شعورًا دائمًا بالعطش وبطءَ التئام الجروح، ويؤثّرُ عميقًا على الصحة العامة للجسم.

ومن المعروف أن السكري مرضٌ مزمنٌ يُلازِم الإنسان طوال حياته بمجرد الإصابة به، وعادة ما تعزى الإصابة به إلى الزيادة الكبيرة لِمستوى السّكر الموجود في الدم النّاجمة عن نُقصانٍ في هرمون الأنسولين الذي يُفرِزُه عُضْو البنكرياس والذي يعمل على حرق السكر وتحويله إلى طاقةٍ لِيستفيدَ منها الجسم، ويَحدث هذا النقصان بسبب وجود خللٍ في البنكرياس.

أعراض ارتفاع السكر المفاجئ

وعندما ترتفع نسبة السكر في الجسم تظهر عدة أعراض على الأشخاص المصابين بهذه الحالة، خاصة في حال استمرّت مستويات السكر في الارتفاع، حيث تكون أعلى من 350 ملغمديسلتر عند الكبار أو أعلى من 240 ملغمديسلتر عند الأطفال.

وعادة ما يترافقُ ارتفاع السكر المفاجئ مع ظهور العديد من الأعراض، وأهمّها تَكرار عدد مرات التبوّل، بحيث تُصبح أكثر من الحدّ الاعتيادي والإحساس بالعطش الشديد إضافة إلى تشوّش في الرؤية مع شعور بالتعب والإرهاق وأيضا شعور بالنعاس.

كما تشمل أعراض ارتفاع السكر المفاجئ خسارة الوزن بشكل سريع والإحساس بحكّة في الجلد فضلا عن خروج رائحة أسيتون من الفم؛ نتيجة ارتفاع حمض الكيتون في الدم إلى جانب الإصابة بالصداع والغثيان، والحاجة إلى التقيّؤ في بعضِ الأحيان. علاوة على صعوبات في التنفس وفقدان القدرة على التركيز، وأيضا الدخول في غيبوبة وكذلك الإحساس بآلام في البطن.

أعراض ارتفاع السكر التراكمي

يشير السكر التراكمي لزيادته عن المعدل الطبعي الي هو ما بين 4.2 الي 6.4 وهو ينتج عن التصاق السكر (الجلوكوز) بجزيئات الهيموجلويين الموجود في كريات الدم الحمراء وهو المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، حيث يتحول عند التصاق الجلوكوز معه إلى الجلايكيت، فعندما تزيد نسبة الجلوكوز في الدم فإن نسبة الهيموجلوبين المحمل بالجلوكوز ستزيد ويبقى كذلك حتى انتهاء عمر كريات الدم الحمراء وهو تقريبا ثلاثة أشهر.

وغالبا ما تشمل أعراض ارتفاع السكر التراكميكثرة التبوّل وجفاف الفم والشعور المتزايد بالعطش والجوع إضافة إلى فقدان الوزن ذلك لأنّ خلايا الجسم لا تحصل على حاجتها من الجلوكوز، فيكسّر الجسم العضلات والدهون للحصول على الطاقة، ممّا يفقد الشخص وزنه الزائد.

كذلك تشمل أعراض ارتفاع السكر التراكمي التنميل والخدران في الأطراف ويحدث هذا بسبب حدوث خلل في الأعصاب، وهو أحد مضاعفات ارتفاع السكر الذي يستمر لسنوات دون السيطرة عليه إلى جانب اضطراب الرؤية أو ضبابيتها مع شعور بالصداع، وخلل في التركيز وأيضا التعب والإرهاق وبطء التئام الجروح وكذلك الانتفاخ.

أعراض ارتفاع السكر بعد الأكل

تبلغ النسبة الطبيعيّة للسكر في الدم للشخص الصائم لمدة 8 ساعات، ما بين (80-100 ملغم/ديسيلتر)، وعند ارتفاع نسبة السُكر إلى 120 ملغم/ديسيلتر يُعتبر هذا مُؤشراً يستوجب مراقبة نسبة السكري بعد الأكل بشكل منتظم

وتشمل أعراض ارتفاع السُكر بعد الأكل الشعور بالتعبِ، والضعفِ، والإنهاكِ والعطش الشديد، مع كثرةِ التبول وتشويش في الرؤية، إضافة إلى الشعور بنمنمةٍ أو وَغْزٍ في أصابعِ القدمين واليدين وأيضا تقلصات في العضلات، فضلاً عن السرعة في معدل التنفس والشعور بالدوار، والغثيان.

كما تشمل أعراض ارتفاع السكر بعد الأكل جفافٌ الفم، والحلق، واللسان وفقدان القدرة على التركيز والارتجاف وشحوب الوجه والشعور بالقلق و التوتر.

أعراض ارتفاع السكر لغير المصابين

من المعروف أنّ المعدل الطبيعي للسكر في الدم لدى الإنسان غير المصاب بمرض السكري يتراوح ما بين 70 و105 ملغم/دسل، إلا أنه من الممكن بعد تناول الوجبات أن يرتفع معدل السكر لدى الإنسان الطبيعي مع أنها حالات نادرة إلى أكثر من 200 ملغ/ دسل ويرتبط ذلك بنوعية الطعام الذي تم تناوله خلال الست ساعات الأخيرة قبل الاستيقاظ من النوم،

وقد يصاب البعض بالارتفاع في نسبة السكر دون أن يكونوا مصابين بداء السكري المزمن، وتشمل أعراض ارتفاع السكر لغير المصابين الشعور بالجوع الشديد والرغبة الشديدة في تناول الطعام إضافة إلى التعب والإرهاق الشديد والإصابة بالتعرق الزائد فضلاً عن الدوخة والدوار الشديد وخاصة عند الوقوف المفاجئ والميل إلى النعاس طوال الوقت إلى جانب الشعور بالعطش الشديد والشعور بالارتباك الشديد.