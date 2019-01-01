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الفدائي يفتتح معسكره التدريبي استعداداً لغرب آسيا بالعراق

الجمعة 19 يوليو 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفدائي يفتتح معسكره التدريبي استعداداً لغرب آسيا بالعراق


رام الله / سما /

افتتح المنتخب الوطني معسكره التدريبي في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق مطلع شهر أغسطس القادم في العراق, حيث قاد الجزائري نور الدين ولد علي التدريبات التي جرت على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

ويسعى المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في العراق في الفترة من 2 إلى 14 من شهر أغسطس القادم, التي ستكون محطة بارزة في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وشهدت تدريبات الفدائي ظهور العديد من اللاعبين الجدد, حيث وجه الجهاز الفني الدعوة لـ30 لاعباً من بينهم أمير قطاوي وأحمد زريقي ومحمود أبو وردة وأحمد البهداري ورامي مسالمة وهيثم خير الله.

ومن المنتظر أن يستكمل وصول اللاعبين للمشاركة في المعسكر خلال اليومين القادمين, حيث سيلتحق لاعبي فريق هلال القدس إلى جانب قائد الوطني عبد اللطيف البهداري بالمعسكر بعد حصولهم على الراحة للمشاركة في نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات.

ومن المقرر أن يصل الفدائي لمدينة كربلاء العراقية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري, وحيث المدينة التي تحتضن مباريات المجموعة الأولى التي تضم كلاً من العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وكان ولد علي وصل إلى الضفة الغربية قبل عدة أيام بعد حصوله على تصريح الدخول من الاحتلال.

#الفدائي

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