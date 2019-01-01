ماركوس ألونسو يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن تشيلسي

وكالات / سما /

أكد الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي بأنه سعيد للغاية بتواجده بصفوف البلوز، ليغلق بذلك باب الشائعات حول رحيله عن النادي اللندني.

وارتبط اسم ماركوس ألونسو صاحب 28 عامًا بالرحيل عن تشيلسي هذا الصيف، وكانت الأخبار تشير إلى عودته لموطنه الأصلي إسبانيا، وسط اهتمام ناديا برشلونة، وأتلتيكو مدريد بضمه.

ولكن يبدو أن اللاعب لا يرغب في الرحيل، ومتحمس لتجربة فرانك لامبارد الجديدة كمدرب للبلوز في الموسم المقبل.

وتحدث ماركوس ألونسو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “ساستمر في تشيلسي؟ بالتأكيد، فأنا قد وقعت عقدًا مع النادي في العام الماضي، وأنا سعيد للغاية بتواجدي هنا”.

وأضاف “لا أعلم أي شيء عن اهتمام بعض الأندية بضمي”.

وتابع “يتبقى في عقدي 4 مواسم مع تشيلسي، وأنا سعيد حقًا بتواجدي هنا، فالمواسم الثلاثة الماضية كانت رائعة بالنسبة لي، وأرغب في المزيد، وأود الاستمرار في اللعب وتحقيق البطولات مع تشيلسي”.

الجدير بالذكر أن عقد ماركوس ألونسو سينتهي مع فريقه تشيلسي صيف عام 2023.