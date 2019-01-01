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إبراهيموفيتش : أنا مثل الفيراري بين سيارات الفيات في الدوري الأمريكي

الجمعة 19 يوليو 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش : أنا مثل الفيراري بين سيارات الفيات في الدوري الأمريكي


وكالات / سما /

صرح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ولوس أنجلوس جالاكسي الحالي الدوري الأمريكي ليس بمستوى الدوريات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه مثل الفيراري وسط سيارات الفيات هناك.

ونجح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ابن 37 عامًا في تسجيل 13 هدفًا حتى الآن بالدوري الأمريكي هذا الموسم خلال ستة عشر مباراة.

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش لتصريحاته المثيرة مرة أخرى، بانتقاده طريقة لعب وأداء الفرق في الدوري الأمريكي التي لا تتسم بالسرعة على حسب قوله.

وتحدث إبراهيموفيتش لشبكة “ESPN” قائلاً “لنكون صادقين، الدوري الأمريكي ليس بمستوى أوروبا، قبل ذلك، كنت ألعب مع لاعبين إما في نفس مستواي، أو على مقربة منه”.

وأضاف “هنا، أنا مثل الفيراري بين سيارات الفيات، وقد تتحول سيارة الفيراري للفيات، أو الفيات تتحول إلى الفيراري”.

وتابع “لقد واجهت نفس المشكلة في المنتخب السويدي، لكن ليس بنفس القدر، وقلت لن أقبل بذلك، لن أقبل أن لا تصل لي الكرة، أو تصل متأخرة للغاية، أريد من اللاعبين أن يرتقوا لمستواي، واللعب هنا في الدوري الأمريكي يحتاج إلى أن يكون أسرع”.

الجدير بالذكر أن المكسيكي كارلوس فيلا هو متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 19 هدفًا، بينما يأتي زلاتان في المركز الثالث برصيد 16 هدفًا.

#زلاتان إبراهيموفيتش

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