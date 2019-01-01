يوفنتوس يعرض 3 لاعبين على اليونايتد لخطف بوجبا من ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عزم تقديم نادي يوفنتوس عرضًا مثيرًا لإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا صاحب 26 عامًا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خاصةً بعد تصريح اللاعب برغبته في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأندية الراغبة في ضم بول بوجبا، والهدف الرئيسي للمرينجي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولكن يبدو أن يوفنتوس -فريق بول بوجبا السابق- قد ينجح في خطف النجم الفرنسي هذا الصيف، بعد عرضه المثير الذي قدّمه لليونايتد.

وذكرت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” أن إدارة مانشستر يونايتد لن تبيع لاعبها بول بوجبا بمبلغ أقل من 160 مليون استرليني.

وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس لا يمتلك هذه الأموال بالوقت الحالي، ولكن في جعبته حلاً آخر قد يجعل بوجبا يعود للسيدة العجوز مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس قد قدّم عرضًا لليونايتد بشراء بول بوجبا مقابل مبلغ من المال بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين، وهم “جواو كانسيلو، وبلايس ماتويدي، ودوجلاس كوستا” كجزء من الصفقة.

الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا سينتهي مع فريق مانشستر يونايتد صيف عام 2021.