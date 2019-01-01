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برشلونة يفكر جدياً بالتعاقد مع ديفيد ألابا

الجمعة 19 يوليو 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يفكر جدياً بالتعاقد مع ديفيد ألابا


وكالات / سما /

ما زال برشلونة يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر لمساعدة جوردي ألبا في الموسم القادم بعد ان عانى الأخير بدنياً في الموسم الماضي وانخفض مستواه بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مما كلف الفريق خسارة بعض المباريات المهمة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يعد جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس من أبرز الخيارات المطروحة أمام النادي الكاتالوني، فهو يملك السرعة والمهارة، والأهم من ذلك أنه صغير في السن.

لكن المشكلة تكمن في أن ريال بيتيس يطالب بالحصول على 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، وبالطبع برشلونة لا ينوي دفع مبلغ كهذا لضم ظهير بديل لجوردي ألبا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك اسماً آخر ظهر في الأيام الماضية وهو ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، وأصبح الآن الخيار المفضل بالنسبة لإدارة برشلونة نظراً لامتلاكه جودة كبيرة.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونخ لن يتمكن من منع ألابا من الرحيل لأن عقده سينتهي عام 2021، وبالتالي فإنه سيخاطر بخسارته مجاناً مستقبلاً لو رفض عرض برشلونة.

وما يساعد برشلونة في الصفقة أن ديفيد ألابا لا يريد التجديد مع بايرن ميونخ لرغبته في خوض تجربة جديدة، وهذا ما يجعل رحيله هذا الصيف أمراً وارداً.

#برشلونة #ديفيد ألابا

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