آنسات دلاسال بيت لحم يقطعن نصف الطريق للتتويج بلقب الدوري السلوي

بيت لحم / سما /

حول فريق دلاسال بيت لحم تأخره إلى فوز صعب على منافسه دلاسال القدس بفارق 5 نقاط وبنتيجة 61 نقطة مقابل 56 نقطة في مباراتهما الأولى في النهائي، والتي جرت على صالة بيت ساحور في ختام الدوري النسوي لكرة السلة 2019 بحضور نائب رئيس الاتحاد أحمد دعنا.

وقادت نور نابلسي فريقها بيت لحم للفوز على دلاسال القدس في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء بتسجيلها ثلاثية في وقت حاسم ومهم للفريق أنقذت فيه بيت لحم من خسارة كانت مؤكدة بعد أداء رائع من قبل دلاسال القدس الذي قدم أفضل مستوى في الدوري.

وكانت قدمت حنين شرباتي أداء قويا ومستوى رفيعا في مباراة قوية ارتقت فيها حنين إلى مستوى الكبار وساهمت كثيراً في قلب النتيجة من خلال تسجيلها عدة ثلاثيات وتقديمها مستوى دفاعيا قويا أيضا إلى جانب البندك ونيسان ونتاشا المنقذة دوما في الأوقات الصعبة وجقمان وكتيبة الفريق التلحمي الذي كاد يتلقى خسارته الأولى بالدوري.

فريق دلاسال القدس قدم أفضل المباريات بالدوري وبقي متفوقا ومتقدما في اللقاء طوال المباراة بحضور لافت لأكثر من لاعبة وبالذات الناشئة سيفيم ازغول ونور يعيش وايرين سوداح وجوانا قمر ومحار مصلح وكفى أبو الرب، ولا ننسى صاحبة الخبرة الكبيرة دعاء نيروخ التي أدت مستوى كبيرا هي الأخرى. وجاءت نتائج أرباع اللقاء كما يأتي:

الربع الأول (8/9)، الربع الثاني (14/12)، الربع الثالث (21/19)، الربع الرابع (13/21)، والنتيجة الإجمالية (61/56)، لينجح فريق دلاسال بيت لحم بخطف الفوز باللحظات الحاسمة لينتظر اللقاء الثاني السبت من اجل التتويج، في حالة تجديد الفوز على دلاسال القدس، إلا إذا حقق فريق دلاسال القدس الفوز ورد اعتباره في اللقاء المقبل، خاصة أن الفريق المقدسي قوي وقادر على العودة من جديد لأن المستوى العام بين الفريقين متقارب جداً والفريق حامل اللقب ودوما يؤدي مستويات عالية في النهائيات.

حكم المباراة: الدولي عنان دراغمة وخالد السمحان وبشير عبد العزيز وعلى الطاولة مسجل علا اسحاق وتوقيت سمير بنورة وميقاتي 24 ثانية جون حزبون وراقبها الياس البندك.